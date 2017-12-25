Все христиане должны праздновать Рождество в один день - глава УГКЦ

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук считает, что все христианские религиозные конфессии должны стремиться к совместному празднованию важных религиозных праздников, в частности Рождества. Об этом он заявил в эфире "Живого ТВ", сообщает пресс-служба УГКЦ.

"Нет двух празднований Рождества, а есть две даты празднования. Мое желание – праздновать вместе и Рождество, и Пасху, и, возможно, жить одним духовным ритмом литургического года, независимо от того, к какой обрядовой традиции мы принадлежим", – сказал Шевчук.

При этом он добавил, что совместное празднование Рождества или Пасхи является символическим вопросом того, насколько христиане всего мира сегодня объединены. "Мы видим, что к этой единства нам нужно еще долго идти", — подчеркнул глава УГКЦ.

При этом он признал, что непросто установить одну дату празднования Рождества, потому что это "очень деликатное дело".

"Изменяя дату празднования Рождества, мы должны менять весь календарь, а с ним – другие неподвижные праздники", – подчеркнул глава Церкви, добавив, что в настоящее время не видит возможности сменить календарь.

Верховная Рада в ноябре приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества, позже его подписал президент. По данным инициаторов закона, католическое Рождество в Украине отмечают около 30% украинских христиан из католических и протестантских общин.

При этом авторы закона заверяют, что он не меняет статус 7 января как праздника Рождества Христова, документ всего лишь устанавливает норму, согласно которой и 25 декабря, и 7 января украинские христиане смогут праздновать Рождество.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что решение Верховной Рады о выходном 25 декабря в связи с празднованием католиками Рождества усилит европейскую интеграцию страны.