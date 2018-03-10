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    Святослав Шевчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук)
    Глава греко-католиков Украины вмешался в скандал вокруг УПЦ
    13:34 13.01.2018
    10091Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) решил высказать свое мнение по поводу скандала в Запорожье, где священник отказался отпевать ребенка.
    Святослав Шевчук
    Все христиане должны праздновать Рождество в один день - глава УГКЦ
    05:56 25.12.2017
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    Глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук признал, что непросто установить одну дату празднования Рождества, потому что это "очень деликатное дело".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко поздравил с днем рождения главу УГКЦ Шевчука
    11:11 05.05.2016
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    Глава государства пожелал предстоятелю УГКЦ Святославу Шевчуку неиссякаемой энергии, сил и вдохновения. Шевчук родился 5 мая 1970 года. УГЦК возглавил в 2011 году.
    Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
    Предстоятель УГКЦ раскритиковал декларацию патриарха и понтифика
    12:02 14.02.2016
    805Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла на Кубе
    По словам Блаженнейшего Святослава (Шевчука), текст декларации по итогам их встречи в Гаване "вызвал глубокое разочарование среди многих верующих нашей церкви и просто неравнодушных граждан Украины".
    Глава УГКЦ Святослав (Шевчук), Петр и Марина Порошенко на церемонии открытия памятника Андрею Шептицкому во Львове
    Львов: Порошенко на открытии памятника митрополиту Шептицкому 
    15:05 29.07.2015
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    Президент Украины в ходе своего визита во Львовскую область принял участие в церемонии открытия памятника митрополиту Андрею Шептицкому.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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