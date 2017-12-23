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    Трем областям на Западе Украины грозит наводнение на Рождество

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (455)

    (обновлено: )10121
    Государственная служба пр чрезвычайным ситуациям информирует, что 24-26 декабря в Львовской, Ивано-Франковско и Волынской областях ожидается поднятие уровня воды в реках.
    Наводнение на Западной Украине. Архивное фото
    moskal.in.ua

    КИЕВ, 23 дек — РАИ Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает о высоком уровне воды в реках Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей 24-26 декабря.

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    Ожидается подъем уровней воды: на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1 м; на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,2-0,7 м, местами выход воды из берегов.

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    Также в сообщении ГСЧС отмечается, что согласно данным Гидрометцентра, в течение 23-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти в Киевской области ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м, местами последующий выход воды на поймы рек.

    Напомним, на прошлой неделе наводнение произошло в Закарпатской области. 

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