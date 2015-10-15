Люди возвращаются на Донбасс, но не массово - спецкор

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Из-за уменьшения обстрелов, все больше людей возвращаются в свои дома на территории конфликта, в города и в поселки. Об этом сообщил спикер спецмиссии Майкл Боцюркив.

После перемирия люди стали возвращаться на Донбасс, но не массово, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент в Донецке "Комсомольской правды в Украине" Артем Маслаков.

"Я бы не стал говорить о массовости, но определенный процесс есть. По данным ОБСЕ, население Дебальцево увеличилось за две недели с 13 до 20 тысяч человек. Но в целом по Донецкой области нельзя говорить о том, что население увеличилось в два раза. Поскольку Дебальцево очень пострадало и оттуда уехало очень много людей", — рассказал корреспондент.

По словам Маслакова, возвращаются в основном жители, которые не планировали уезжать навсегда, а также те, кто не смог прижиться в других регионах.