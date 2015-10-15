Люди возвращаются на Донбасс, но не массово - спецкор

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Из-за уменьшения обстрелов, все больше людей возвращаются в свои дома на территории конфликта, в города и в поселки. Об этом сообщил спикер спецмиссии Майкл Боцюркив.
После перемирия люди стали возвращаться на Донбасс, но не массово, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент в Донецке "Комсомольской правды в Украине" Артем Маслаков.
"Я бы не стал говорить о массовости, но определенный процесс есть. По данным ОБСЕ, население Дебальцево увеличилось за две недели с 13 до 20 тысяч человек. Но в целом по Донецкой области нельзя говорить о том, что население увеличилось в два раза. Поскольку Дебальцево очень пострадало и оттуда уехало очень много людей", — рассказал корреспондент.
По словам Маслакова, возвращаются в основном жители, которые не планировали уезжать навсегда, а также те, кто не смог прижиться в других регионах.
Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.
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Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.
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Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.