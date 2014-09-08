В Днепропетровске экс-милиционер попался на шпионаже в пользу "ДНР" - СБУ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 сен — РИА Новости Украина. В Днепропетровске задержали бывшего подполковника милиции, которого подозревают в шпионаже в пользу "ДНР", сообщили в местном управлении СБУ.

По данным службы безопасности, задержанный, будучи на пенсии, собирал информацию о воинских подразделениях сил АТО в Донецкой области и передавал их своему "коллеге", бывшему сотруднику управления Государственной службы охраны в Днепропетровской области.

Последний известен правоохранителям под оперативным псевдонимом "Самурай".

В Днепропетровске задержанный оказался как вынужденный переселенец из зоны АТО. В СБУ говорят, что таким образом злоумышленник скрывался от правосудия.

В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 18.00 того же дня. В последующие дни обе стороны заявляли о нарушениях договоренности.