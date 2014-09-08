В конфликте на Востоке погибли или пострадали не менее 30 тыс человек - "ДНР"

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Точное количество погибших и раненых на востоке Украины в ходе конфликта неизвестно, но с обеих сторон погибли или пострадали не менее 30 тысяч человек, заявил РИА Новости спикер парламента "Донецкой народной республики" Борис Литвинов.

"Не меньше 30 тысяч погибших и раненых. Это с обеих сторон, и ополчение, и силовики, и мирные жители", — заявил Литвинов.

Ранее представители ООН заявили, что, по их данным, за время конфликта пострадали не менее трех тысяч человек.

По мнению вице-премьера "ДНР" по социальным вопросам Александра Карамана, "более или менее точные цифры будут известны после освобождения всех территорий, после эксгумации и вскрытия многочисленных захоронений".