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    В конфликте на Востоке погибли или пострадали не менее 30 тыс человек - "ДНР"

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

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    Точное количество погибших и раненых на востоке Украины в ходе конфликта неизвестно, но с обеих сторон погибли или пострадали не менее 30 тысяч человек, заявил РИА Новости спикер парламента Донецкой народной республики Борис Литвинов.
    Ситуация на востоке Украины. Архивное фото
    RIA News Макс Ветров | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Точное количество погибших и раненых на востоке Украины в ходе конфликта неизвестно, но с обеих сторон погибли или пострадали не менее 30 тысяч человек, заявил РИА Новости спикер парламента "Донецкой народной республики" Борис Литвинов.

    "Не меньше 30 тысяч погибших и раненых. Это с обеих сторон, и ополчение, и силовики, и мирные жители", — заявил Литвинов.

    Ранее представители ООН заявили, что, по их данным, за время конфликта пострадали не менее трех тысяч человек.

    По мнению вице-премьера "ДНР" по социальным вопросам Александра Карамана, "более или менее точные цифры будут известны после освобождения всех территорий, после эксгумации и вскрытия многочисленных захоронений".

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