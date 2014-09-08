"ДНР": республика останется независимым государством

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" останется независимым государством, ни о каком "особом статусе" речь идти не может, заявил вице-премьер "ДНР" по социальным вопросам Александр Караман.

Опубликованный ОБСЕ протокол по итогам встречи в Минске 5 сентября предполагает принятие Украиной закона об особом статусе "Донецкой и Луганской областей" и проведение досрочных выборов. Премьер "ДНР" Александр Захарченко ранее уже заявил, что представители самопровозглашенных республик будут добиваться независимости. Он подчеркнул, что пункт об особом статусе в Минском протоколе не окончательный.

"ДНР — это независимое суверенное государство. Если его статус согласовывается с кем-то со стороны, в частности, с Киевом, то так со стороны кто-то и будет определять политику", — заявил РИА Новости Караман.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.