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    Тимошенко о минском протоколе: Киев де-факто признал "ДНР" и "ЛНР"

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

    (обновлено: )45410
    Тимошенко считает, что Порошенко должен созвать внеочередное заседание Верховной Рады и четко и публично объяснить стране условия подписанных договоренностей в Минске.
    Юлия Тимошенко
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Киев, подписав в Минске протокол о прекращении огня на востоке Украины, де-факто признал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую "народные республики".

    В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 18.00 того же дня. В последующие дни обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня. Председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер заявил в понедельник, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается.

    "В Минске были подписаны протоколы о временном прекращении огня на востоке Украины. Я хочу сказать, что эти подписанные протоколы являются крайне опасными для целостности территорий Украины и для нашего суверенитета", — заявила Тимошенко журналистам в понедельник.

    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
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    "Я считаю, что эти протоколы являются угрожающими для Украины, потому что в этих протоколах признаны неизвестные формирования "ЛНР" и "ДНР" как официальная страна, которая их подписала", — добавила экс-премьер. По ее мнению, это может дать основания полагать, что Украина признала факт ведения гражданской войны.

    Тимошенко считает, что президент Украины Петр Порошенко должен созвать внеочередное заседание Верховной Рады и четко и публично объяснить стране условия подписанных договоренностей в Минске, что за ними стоит, и какие дальнейшие шаги будут предприниматься. "Все сегодня в нашей стране хотят убедиться, что за этим протоколом не стоит превращение части Украины в Приднестровье, что за этими протоколами не стоит сдача территории Донбасса", — добавила Тимошенко.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта на Востоке стали уже более 2,7 тысячи мирных жителей.

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