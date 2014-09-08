ООН приветствует перемирие в Украине - заместитель генсека

ВЕНА, 8 сен — РИА Новости. Заместитель генсекретаря ООН Джеффри Фельтман подтвердил в понедельник, что руководство ООН приветствует установление прекращения огня на востоке Украины и ожидает от сторон дальнейших действий по его имплементации.

"ООН приветствует установление прекращения огня. Генеральный секретарь ООН ожидает от всех сторон сделать все, что необходимо для имплементации соглашения. И это включает в себя разоружение и отвод вооруженных групп", — заявил, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Фельтман.

"Прекращение огня и сопровождающие его мирные переговоры вселяют надежду", — заявил на этом же заседании заместитель генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович. "Однако устойчивый мир может базироваться только на политическом урегулировании, которое уважало бы территориальную целостность Украины и гарантировало равные права для всех, включая языковые и другие права для национальных меньшинств", — добавил он.

По словам Шимоновича, который недавно вернулся из Украины, количество зарегистрированных внутренне перемещенных лиц там составляет около 200 тысяч человек, а незарегистрированных — в 2-3 раза больше. При этом около 800 тысяч человек перешли границу с РФ. В своей речи, которая базировалась на докладе ООН о положении с правами человека в Украине, опубликованном 29 августа, Шимонович назвал неприемлемым марш пленных украинских военнослужащих в Донецке 24 августа. Среди новых проблем он назвал случаи нарушения прав граждан со стороны украинских добровольческих батальонов.

Шимонович сказал, что в ходе поездки в Украину напомнил политическим и военным руководителям "об их обязанности препятствовать преступлениям и наказывать за них, если они происходят — в противном случае они сами несут личную уголовную ответственность".

Он также отметил проблему разрушения инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, которые могут привести к бедственному положению с наступлением холодов. "Необходимо, чтобы зима в Украине не стала зимой ужасов", — сказал Шимонович.

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