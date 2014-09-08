В ОБСЕ прокомментировали нарушение перемирия на Востоке - ТВ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Единичные нарушения перемирия на востоке Украины не должны повлиять на режим прекращения огня, заявил в интервью телеканалу RT Кай Виттруп, представитель ОБСЕ, работающий в зоне конфликта.

"Мы должны понимать, что так бывает всегда, когда заключается перемирие. После того как стороны подписывают соглашение о перемирии, всегда проходит какое-то время, пока приказ о перемирии пройдет все инстанции и дойдет до командиров на местах. Всегда бывают нарушения с той или с другой стороны. Однако я не думаю, что эти нарушения должны каким-то образом повлиять на режим перемирия. Я очень рад, что установилось перемирие", — сказал Виттруп, комментируя сообщения о том, что с момента заключения перемирия оно не раз было нарушено обеими сторонами.

Представитель ОБСЕ отметил, что у него "есть предчувствие, что на этот раз все получится". "Если сравнить то, что здесь творилось еще неделю назад, когда обстрелы велись днем и ночью, с тем, что происходит сегодня, — это просто небо и земля! Я уверен, что представители обеих сторон крайне благодарны за это", — добавил Виттруп, отвечая на вопрос о том, почему предыдущие призывы к перемирию не были реализованы.

Представитель ОБСЕ сказал, что, по его мнению, должны сделать в дальнейшем стороны конфликта: "Думаю, будут проведены переговоры для поиска решения, приемлемого для обеих сторон. Лучше решать проблемы по мере их поступления, а в данный момент для меня самое главное, что прекращение огня вступило в силу, и я уверен, что это поможет".