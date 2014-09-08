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    Режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается - ОБСЕ

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

    (обновлено: )174
    "В целом режим прекращения огня сохраняется, хотя остается шатким", - заявил посол Швейцарии Томас Гремингер. По данным ОБСЕ, режим прекращения огня еще "шаткий", и следующие дни будут решающими.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на председателя постоянного совета ОБСЕ.

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    "В целом режим прекращения огня сохраняется, хотя остается шатким", — заявил посол Швейцарии Томас Гремингер (Thomas Greminger).

    По данным ОБСЕ, режим прекращения огня еще "шаткий", и следующие дни будут решающими.

    Киевские власти и самопровозглашенные "ДНР", "ЛНР" в Минске в пятницу в рамках встречи контактной группы договорились о перемирии, которое вступило в силу с 18.00 того же дня. В субботу обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.

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