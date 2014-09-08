Режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается - ОБСЕ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на председателя постоянного совета ОБСЕ.

"В целом режим прекращения огня сохраняется, хотя остается шатким", — заявил посол Швейцарии Томас Гремингер (Thomas Greminger).

По данным ОБСЕ, режим прекращения огня еще "шаткий", и следующие дни будут решающими.

Киевские власти и самопровозглашенные "ДНР", "ЛНР" в Минске в пятницу в рамках встречи контактной группы договорились о перемирии, которое вступило в силу с 18.00 того же дня. В субботу обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.