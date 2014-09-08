наверх
10.03.201803:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В "ДНР" заявили, что силовики за воскресенье семь раз нарушили перемирие

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

    (обновлено: )211
    По данным "ДНР", нарушения фиксировались возле населенных пунктов Енакиево, Очередино, Веселая гора и Ясиноватая. Кроме того, из донецкого аэропорта силовики подвергли обстрелу Октябрьский район Донецка, один ополченец был ранен, говорится в сообщении.
    Ополченцы ДНР в Донецкой области
    RIA News Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил Украины семь раз за воскресенье нарушили режим прекращения огня, заявили в штабе ополчения самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

    По данным "ДНР", нарушения фиксировались возле населенных пунктов Енакиево, Очередино, Веселая гора и Ясиноватая. Кроме того, из донецкого аэропорта силовики подвергли обстрелу Октябрьский район Донецка, один ополченец был ранен, говорится в сообщении.

    Ситуация на востоке
    REUTERS / Максим Шеметов
    Хроника 6 сентября: вместо перемирия – перегруппировка сил конфликта

    Поселок Спартак на севере Донецка был подвергнут обстрелу со стороны города Авдеевка, который продолжают контролировать украинские силовики, а сам Донецк — минометному обстрелу со стороны поселка Светлый Путь. В городах Харцызск и Ольховка были обстреляны блокпосты ополченцев, в Ольховке один ополченец был убит.

    Город Красный Партизан в Луганской области подвергся нападению батальона "Айдар". 

    С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

    Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

    В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

    В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине