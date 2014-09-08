В "ДНР" заявили, что силовики за воскресенье семь раз нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил Украины семь раз за воскресенье нарушили режим прекращения огня, заявили в штабе ополчения самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

По данным "ДНР", нарушения фиксировались возле населенных пунктов Енакиево, Очередино, Веселая гора и Ясиноватая. Кроме того, из донецкого аэропорта силовики подвергли обстрелу Октябрьский район Донецка, один ополченец был ранен, говорится в сообщении.

Поселок Спартак на севере Донецка был подвергнут обстрелу со стороны города Авдеевка, который продолжают контролировать украинские силовики, а сам Донецк — минометному обстрелу со стороны поселка Светлый Путь. В городах Харцызск и Ольховка были обстреляны блокпосты ополченцев, в Ольховке один ополченец был убит.

Город Красный Партизан в Луганской области подвергся нападению батальона "Айдар".

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.