"ДНР" и "ЛНР" заявили, что делают все, чтобы не допустить срыва перемирия

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Руководство "Донецкой и Луганской народных республик" предпринимают дополнительные меры, чтобы не допустить срыва достигнутых в Минске договоренностей, заявили в штабе "ДНР".

"Командованием вооруженных сил "Донецкой и Луганской народных республик" принимаются дополнительные меры по безусловному выполнению всеми командирами подразделений народного ополчения приказа не поддаваться на провокации, чтобы не допустить срыва достигнутых в Минске договоренностей", — отмечается в сообщении.

По данным "ДНР", "на Луганском направлении подразделения украинских войск находились на ранее занимаемых позициях и продолжали укрепление своих позиций".

Также сообщается, что на Мариупольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, а основные усилия украинских силовиков по-прежнему были сосредоточены на укреплении занимаемых позиций, увеличении количества блокпостов и опорных пунктов на подступах к городу.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.