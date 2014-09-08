"ДНР" продолжает удерживать в плену около тысячи силовиков

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") продолжают удерживать около тысячи украинских силовиков, поскольку Киев отказывается предоставить списки пленных ополченцев, которых планируется обменять, сообщил РИА Новости и. о. министра госбезопасности "ДНР" Леонид Баранов.

В субботу 6 сентября на пресс-конференции в Москве премьер-министр "ДНР" Александр Захарченко заявлял, что украинских пленных отпустят в тот же день. Киевская сторона, по словам Захарченко, отпустит пленных ополченцев в понедельник 8 сентября. Однако по состоянию на утро 8 сентября пленные силовики остаются в Донецке в руках ополчения.

"Дело в том, что мы до сих пор не получили от Киева списки тех, кого он собирается отпустить. Есть опасение, что мы отпустим всех, а Киев попытается смухлевать", — пояснил Баранов.

По его словам, в плену у ополченцев сейчас находится около тысячи силовиков.

"Киев говорит, что у него около 200-300 ополченцев. При этом точных списков до сих пор нет. Более того, около тысячи наших сторонников и мирных жителей Донбасса считаются пропавшими без вести, а на самом деле многие из них также находятся в плену", — объяснил Леонид Баранов. По его предположению, Киев может решить оставить часть пленных у себя.

"Мы и так меняем больше тысячи на триста наших, не хотелось бы еще и стать жертвами обмана", — опасается Баранов.

Кроме того, пояснил и. о. министра госбезопасности "ДНР", между Донецком и Киевом есть разногласия по поводу того, кого должна отпустить украинская сторона.

"Допустим, есть задержанные в Харькове и Одессе несколько десятков наших единомышленников. Мы считаем, что они также являются пленными и должны быть отпущены. Киев говорит, что они обвиняются по статьям "Сепаратизм" и другим, и к Донбассу отношения не имеют", — пояснил Баранов.

По его словам, пленных украинских силовиков отпустят, когда списки будут согласованы. "Отпустить их мы могли, что называется, еще вчера, но нам нужны гарантии, что наши также будут отпущены без обмана", — сообщил Баранов.

По его словам, "ДНР" уже передала Киеву списки тех, кого он, по их мнению, должен отпустить.

Ранее сообщалось, что ополченцы "ДНР" освободили из плена в Донецке 15 украинских военных.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

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