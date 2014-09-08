Хроника 7 сентября: наступление на Мариуполь и зарубежные поставки оружия

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Обстановка на востоке Украины, несмотря на объявленное перемирие, остается напряженной: Мариуполь пытались атаковать, а в Донецке опять стреляли, подробнее о главных событиях минувшего дня и сегодняшней ночи — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Наступление на Мариуполь

В ночь на понедельник под Мариуполем наблюдалось наступление по трем направлениям, сообщил губернатора Донецкой области Константин Батозский в соцсетях. "Сейчас в Мариуполе все спокойно. А ночью было наступление по 3 направлениям. С танками, БТРами, пехотой", — написал он.

Накануне штаб территориальной обороны Мариуполя принял решение возвести второе оборонительное кольцо вокруг города, сообщает горсовет. Сейчас в Мариуполе располагается назначенное Киевом руководство Донецкой области. Армия самопровозглашенной "ДНР" 24 августа начала наступление в южном направлении. Вечером 27 августа передовые силы ополчения вошли в Новоазовск, позднее столкновения начались на окраинах Мариуполя.

В результате обстрела пригорода Мариуполя погибла одна женщина, сообщили в пресс-службе горсовета. "Имеются подтвержденные данные о четырех пострадавших в результате обстрела города — одна женщина погибла, три мариупольца ранены", — говорится в сообщении. Перестрелка произошла у блокпоста на въезде в Мариуполь в микрорайоне Восточный.

Остановка в Донецке

Обстановка в Донецке остается неспокойной, по всему городу вечером в воскресенье были слышны звуки залпов, сообщили в Донецком горсовете. Как отмечают городские власти, в воскресенье специалисты ДТЭК Донецкоблэнерго восстановили электроснабжение жителей микрорайонов Ивановка, Щегловка, Бутовка в Киевском районе.

По-прежнему полностью обесточен поселок Грабари. Без электроснабжения остаются 400 домов частного сектора в микрорайонах Путиловский и Пятый участок. Кроме того, частично обесточены Кировский и Петровский районы города.

Ополченцы заявили, что силовики оставили ряд населенных пунктов под Луганском

Украинские силовики отступили из ряда населенных пунктов на территории непризнанной "Луганской народной республики", сообщается в ежедневной сводке штаба ополчения. В то же время, по данным штаба ополчения, "ВСУ продолжают стягивать войска в район поселка Счастье", расположенного на севере от Луганска.

В самом Луганске уже второй день спокойно, в течение двух последних ночей никто из жителей города не слышал никаких выстрелов, муниципальные службы начали восстановление инфраструктуры, сообщили городские власти. Луганск более месяца остается без воды, электричества и связи.

В "ДНР" заявили, что силовики за воскресенье семь раз нарушили перемирие

Подразделения Вооруженных сил Украины семь раз за воскресенье нарушили режим прекращения огня, заявили в штабе ополчения "ДНР". Нарушения фиксировались возле населенных пунктов Енакиево, Очередино, Веселая гора и Ясиноватая. Кроме того, из донецкого аэропорта силовики подвергли обстрелу Октябрьский район Донецка, один ополченец был ранен, говорится в сообщении "ДНР".

Тем временем сами силовики заявляют, что выполняют соглашение о прекращении огня. "Украинские военные в полном объеме выполняют условия режима прекращения огня", — заявил представитель информационного центра СНБО Владимир Полевой. Однако, по его словам, за минувшие сутки в отдельных районах фиксировались случаи обстрелов позиций украинских силовиков со стороны ополченцев.

Если перемирие не даст результатов, будет введено военное положение, заявил Яценюк

Украина должна будет ввести военное положение в Донбассе, если достигнутое перемирие не принесет позитивного результата, заявил премьер Украины Арсений Яценюк в интервью одному из украинских телеканалов.

Премьер считает, что плюсом введения военного положения будет то, что вся страна будет переведена "на военные рельсы", начиная от гражданской обороны, и заканчивая тем, что военное командование получит всю полноту власти на территории Украины, а минусом — то, что это перекроет Украине возможности для проведения переговоров об урегулировании конфликта.

Во время проведения АТО погибли более 850 украинских военных

Украинские военные потеряли 864 человека, и еще 3215 силовиков были ранены с начала военного противостояния на востоке страны, сообщил представитель Информационного центра СНБО Владимир Полевой.

В начале сентября спикер СНБО Андрей Лысенко сообщал, что с начала проведения силовой операции погибли 846 украинских военнослужащих и 3072 были ранены.

"ДНР" продолжает удерживать в плену около тысячи силовиков

Власти "ДНР" продолжают удерживать около тысячи украинских силовиков, поскольку Киев отказывается предоставить списки пленных ополченцев, которых планируется обменять, сообщил РИА Новости и. о. министра госбезопасности "ДНР" Леонид Баранов.

В субботу 6 сентября на пресс-конференции в Москве премьер-министр "ДНР" Александр Захарченко заявлял, что украинских пленных отпустят в тот же день. Киевская сторона, по словам Захарченко, отпустит пленных ополченцев в понедельник 8 сентября. Однако по состоянию на утро 8 сентября пленные силовики остаются в Донецке в руках ополчения.

Савченко и Сенцова могут освободить в рамках обмена пленными

Наводчица Надежда Савченко и режиссер Олег Сенцов могут быть освобождены в рамках обмена пленными. Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта на востоке страны Ирина Геращенко.

Поставки оружия в Украину

Накануне советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Луценко заявил в соцсетях, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии в Украину.

Позже мировые СМИ, сославшись на высокопоставленного американского чиновника, опровергло информацию о поставках оружия из США. Также опровергла эту информацию Норвегия и Польша.

Эксперты из Малайзии вылетели в Киев для расследования крушения Boeing

Министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн вылетел минувшей ночью в Киев в сопровождении первой группы в составе 30 экспертов и сотрудников полиции для дальнейшего расследования катастрофы рейса МН17 на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что вместе с Хусейном в Киев прибудут замминистра иностранных дел Малайзии Хамза Зайнуддин и командующий вооруженными силами страны генерал Зулкифли Мохаммад Зин. После визита на Украину министр обороны Малайзии отправится в Россию и Нидерланды для координации расследования трагедии.

В Черном море стартовали учения ВС Украины и ВМС США

Совместные двусторонние учения ВС Украины и ВМС США Sea Breeze-2014 стартовали в северо-западной части Черного моря. Корабли в ходе учений не будут заходить в украинские порты. Целью учений является отработка сценария проведения международной операции по установлению и обеспечению безопасности судоходства в кризисном районе.

В соответствии с планом на текущий год учения проводятся в духе программы "Партнерство ради мира", поэтому к участию в них традиционно приглашены и другие страны, в частности, Испания, Канада, Румыния, Турция, Грузия, Норвегия, Швеция и Франция.

Более 50 человек погибли в результате авиаударов на севере Сирии

Сирийская армия провела серию авиаударов по позициям джихаддистов в районе города Эр-Ракка на севере страны, жертвами обстрела стали 53 человека, сообщили мировые СМИ со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"Мы зафиксировали гибель 31 мирного жителя, среди которых пять женщин и трое детей, в Эр-Ракка и окрестностях", — заявил директор организации Рами Абдель Рахман. По его словам, 15 исламистов были ликвидированы, личности еще семи человек устанавливаются.

Жертвами муссонных дождей в Пакистане и Индии стало 330 человек

Число жертв муссонных дождей в Пакистане превысило 160 человек, в Индии — 170, без крова остались тысячи жителей. В Пакистане спасатели на вертолетах и лодках пытаются добраться до десятков тысяч людей, потерявших кров в результате затоплений, спровоцированных сильнейшими муссонными дождями. В некоторых регионах вода поднялась на четыре метра, полностью покрыв невысокие здания.

В Индии около 2500 деревень были частично или полностью затоплены, тысячи людей остались без крыши над головой. Наибольшее количество погибших зарегистрировано в северо-восточной провинции Пенджаб и пакистанской части Кашмира. Десятки мостов полностью или частично разрушены.

Число сторонников независимости Шотландии превысило 50%

Число шотландцев, выступающих за независимость региона от Великобритании, впервые достигло 51%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии референдума.

В том случае, если большинство жителей Шотландии 18 сентября ответят "да" на вопрос "Считаете ли вы, что Шотландия должна быть независимой страной?", то 24 марта 2016 года Шотландия выйдет из состава Соединенного Королевства. Власти Великобритании настаивают на том, что отделение Шотландии не принесет пользы ни той, ни другой стороне.

Швейцария готова предоставить Сноудену убежище для дачи показаний

Федеральная прокуратура Швейцарии готова предоставить бывшему сотруднику АНБ и ЦРУ Эдварду Сноудену политическое убежище для дачи показаний против американского Агентства Национальной Безопасности (АНБ), сообщают мировые СМИ.

По информации зарубежных журналистов, в официальном документе под названием "Какие правила должны действовать в случае, если Эдвард Сноуден будет доставлен в Швейцарию, и США потребуют его экстрадиции" прокуратура делает выводы, что в рамках расследования деятельности АНБ Сноудену может быть гарантировано право невыдачи, за исключением, если этого не будут требовать "высшие государственные обязательства". Сноудену также предоставляется защита при опросе парламентом, так как обвинения США в отношении Сноудена, с точки зрения швейцарских властей, носят "преимущественно политический характер".

Восьмого сентября отмечается Международный день солидарности журналистов

В понедельник, 8 сентября, отмечается Международный день солидарности журналистов. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Сама дата проведения этого международного дня выбрана не случайно.

Именно 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира.