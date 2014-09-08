Победа - это когда мы не будем вообще покупать российский газ - Яценюк

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украинский премьер-министр Арсений Яценюк пообещал, что через пять лет Украина больше не будет зависеть от российского газа.

В интервью телеканалу 1+1, вышедшем в эфир в воскресенье, он рассказал, что Украина имеет в запасе около 16 миллиардов кубометров газа. По его словам, значительно увеличились закупки газа у ЕС через Польшу, Венгрию и Словакию, и за счет этого уменьшились закупки у России. Как напомнил премьер, Украина недавно запустила реверс газа через Словакию — 10 миллиардов кубометров газа в год.

"До победы еще далеко. Победа — это тогда, когда мы не будем вообще покупать российский газ. Это не год, не два, но в пятилетней перспективе мы можем сказать, что Украина диверсифицирует поставки газа и перестанет зависеть от Российской Федерации", — заявил Яценюк, отрывки из его интервью приводятся на сайте кабинета министров Украины.

По словам украинского премьера, Украине не хватает еще пяти миллиардов кубометров газа на зиму.

"Будет непросто. Тепло не будет, сразу предупреждаю, но не замерзнем", — добавил он.

Согласно данным российской стороны, для нормального прохождения осенне-зимнего периода и обеспечения стабильного транзита Украине необходимо иметь в своих ПХГ порядка 18,5 миллиарда кубометров газа.

Москва и Киев до сих пор не могут согласовать цену российского газа для Украины. РФ предлагает установить временную цену в 385 долларов за тысячу кубометров на период рассмотрения взаимных исков "Газпрома" и "Нафтогаза". Со своей стороны Арсений Яценюк в среду предложил два варианта цены: летом 300 долларов за тысячу кубометров, зимой — 380 долларов; либо в привязке к спотовому рынку Европы.