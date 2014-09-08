Дата следующей встречи контактной группы пока не назначена - "ДНР"

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Дата следующей встречи в Минске трехсторонней комиссии по ситуации на востоке Украины пока не назначена, сообщил РИА Новости и.о. министра госбезопасности "ДНР" Леонид Баранов.

Ранее помощник губернатора Донецкой области Константин Батозский написал на своей странице в Facebook, что "завтра новый этап минских переговоров".

"В новой встрече пока нет необходимости, еще не выполнены прежние договоренности", — сообщил Баранов. По его словам, сейчас стороны находятся в стадии согласования параметров выполнения предыдущих договоренностей.

Кроме того, отметил Баранов, в понедельник участники переговоров в Минске (со стороны "ДНР" — премьер-министр Александр Захарченко и вице-премьер Андрей Пургин) участвуют в Донецке в праздничных мероприятиях в честь Дня освобождения Донбасса от фашистских оккупантов, "они физически не могут доехать до Минска за ночь".

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.