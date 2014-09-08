Безопасность малайзийских экспертов в Украине гарантирует ОБСЕ

БАЛИ (Индонезия), 8 сен — РИА Новости, Михаил Цыганов. Безопасность малайзийских экспертов, отбывающих в понедельник на восток Украины к месту крушения рейса МН17 для дальнейшего расследования катастрофы, гарантирует ОБСЕ, сообщает в понедельник газета New Straits Times со ссылкой на заявление главы МВД королевства Ахмада Захида Хамиди (Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi).

"В условиях перемирия безопасность нашей группы по расследованию будет гарантирована ОБСЕ. Мы получили информацию, что обе участвующие в вооруженном конфликте (на востоке Украины) стороны вывели свои силы и средства из зоны конфликта во исполнение соглашения о перемирии", — сказал министр.

В пятницу в Минске состоялась вторая встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились о перемирии, которое вступило в силу с 18.00 того же дня. Ранее сообщалось, что в понедельник в Киев вылетают министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн и первая группа в составе 30 экспертов и сотрудников Королевской полиции Малайзии (КПМ).

Эксперты продолжат расследование на месте катастрофы и поиски останков ее жертв, продолжил Хамиди.

"Расследование необходимо провести до наступления через несколько недель холодного сезона, поскольку, когда этот район покроет снег, продолжать расследование будет невозможно", — отметил он.

Он добавил, что международные следователи и специалисты из Малайзии должны будут представить доказательства суду, который определит, был ли самолет сбит ракетой.

Он также сообщил, что в состав малайзийской группы входят аквалангисты, которым предстоит впервые совершить ряд погружений в озере поблизости от места крушения.

Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области Украины. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 43 подданных Малайзии. Все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев.