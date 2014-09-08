Министр обороны Малайзии едет в Украину для расследования крушения Boeing

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн (Hishammuddin Hussein) посетит Киев в понедельник, чтобы оценить возможность повторного доступа малайзийских экспертов к месту крушения рейса МН17 для дальнейшего расследования катастрофы.

Хусейн прибудет в Украину, чтобы получить гарантию безопасного доступа малайзийских специалистов к месту крушения MH17, где они намерены продолжить следственные действия.

Малайзийская сторона надеется, что украинское правительство и представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" позволят экспертам забрать оставшиеся останки погибших в авиакатастрофе. Эксперты из Малайзии намерены продолжать поиск погибших, пока тела всех жертв катастрофы не будут переданы их семьям.

После визита в Украину министр обороны Малайзии отправится в Россию и Нидерланды для координации действий и обсуждения совместных усилий на пути установления и привлечения к ответственности виновных в трагедии рейса MH17.

Ожидается, что вместе с Хусейном в Киев прибудут замминистра иностранных дел Малайзии Хамза Зайнуддин и командующий вооруженными силами страны генерал Зулкифели Мохд Зин.

Кроме того, в понедельник в Киев вылетит группа в составе 30 экспертов и сотрудников Королевской полиции Малайзии (КПМ). По словам главы полиции королевства Халида Абу Бакара, группу экспертов возглавит заместитель директора управления по внутренней безопасности и поддержанию общественного порядка Мухаммад Фуад Абу Зарим. Вслед за ними к отбытию на Украину готовятся еще 50 полицейских.

Как заявил ранее премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, в распоряжении правительства королевства уже имеются "весьма однозначные" данные разведки относительно того, что произошло с лайнером, однако для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

"Именно поэтому мы очень, очень стремимся вновь появиться на месте крушения до того, как наступит зима", — подчеркнул он.

Официальный представитель Совета по безопасности Нидерландов Сара Ферной сообщила в четверг, что предварительный доклад о причинах крушения малайзийского Boeing в Украине будет представлен 9 сентября, а для подготовки окончательного отчета потребуются месяцы. При этом она отметила, что Совет рассчитывает представить окончательный доклад в течение года с момента катастрофы.

Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 43 подданных Малайзии. Все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев.

В начале августа Киев и Куала-Лумпур подписали соглашение о направлении в Украину малайзийских специалистов для расследования крушения. Однако работа экспертов была вскоре прервана по соображениям безопасности. В конце августа вице-премьер самопровозглашенной "ДНР" Андрей Пургин заявлял, что ополчение контролирует место падения малайзийского лайнера.