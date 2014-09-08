Мировые СМИ об Украине: перемирие на Востоке и безопасность в Европе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

На востоке Украины объявлено перемирие, и зарубежные СМИ пытаются понять, кто выиграл от него, а кто проиграл. И, главное, что делать дальше. Подробнее — в кратком обзоре мировой прессы от РИА Новости Украина.

"Пока орудия молчат, Украина зализывает раны", — так называется статья, опубликованная в британской The Sunday Times.

"Перемирие, если оно продлится, — это хорошо, поскольку оно сохраняет жизни, особенно мирного населения. Однако кризис в Украине из плохого превратился в ужасный. Теперь там такой бардак, а руки у Порошенко связаны до такой степени, что никто не видит, как мы можем получить долговременный мир после такого количества пролитой крови", — цитирует газета одного из работающих в Москве дипломатов.

"Существует опасность того, что стороны останутся в тупике, оставляя наводненный оружием восток Украины в подвешенном состоянии. Для Киева это представляет серьезную проблему, но устраивает Москву, поскольку ставит крест на амбициях Украины по вступлению в ЕС и НАТО, против чего резко возражает Путин", — говорится в статье.

"Непрочное перемирие, достигнутое в Минске, нарушается вооруженными бандами, добровольцами и наемниками — некоторых не удается контролировать ни Киеву, ни разобщенному командованию повстанцев, ни Кремлю", — пишет итальянское издание La Repubblica.

В то время как хорошо вооруженные повстанцы, явно снабжаемые из-за границы, на протяжении нескольких дней обстреливают блокпосты украинцев, им противостоят боевики из полувоенной бригады "Азов" — формирования, подчиняющегося министерству внутренних дел Киева. Кроме того накануне мэр Мариуполя Юрий Хотлубей сообщил о прибытии в город артиллерии, говорится в статье.

"Вот такое прекращение огня. "Грады", мощные установки залпового огня, не смолкают. И Кремль, и украинский президент молчат, но дипломаты ведут скрытую работу, направленную на проведение новой встречи в Минске: ее участники определят уровень автономии, который будет предоставлен Луганску и Донецку", — пишет газета.

Теперь перед официальными лицами стоит еще более заковыристая задача, чем сохранение режима прекращения огня в Восточной Украине, пишет The New York Times. "В регионе, опустошенном войной, нужно создать некую форму децентрализованного управления, которую российский президент Путин сочтет приемлемой, а украинский президент Порошенко сможет наладить, не восстановив против себя собственную страну", — полагает автор публикации.

"Хотя официальная позиция России гласит, что она не является стороной конфликта в Восточной Украине, Кремль письменно изложил свои требования установить в Украине новую политическую систему, в том числе принять новую конституцию, которая превратила бы страну в федерацию регионов с широкой автономией, а также освятила бы "нейтральный военно-политический статус", исключающий членство в НАТО", — говорится в статье.

Между тем украинское правительство планирует сохранить сильную центральную власть и расширить бюджетные полномочия местных властей, но ограничить роль губернаторов, говорится в статье. "По мнению аналитиков, самопровозглашенный Донбасс будет также более дорогостоящим для Москвы в финансовом и политическом плане, что создает стимулы для соглашения", — пишет издание.

"Самая важная для безопасности Европы со времен холодной войны неделя закончилась так же, как началась, то есть плохо, — говорится в редакционной статье The Wall Street Journal. "Российские войска развивали успех вторжения, а США и их европейские союзники подготовили мало полноценных шагов для прекращения нападок Владимира Путина на международный порядок", — пишет издание.

Просьбы Украины о срочных поставках вооружений и помощи с подготовкой войск были встречены отказом. "Отречение Запада объясняет решение Порошенко сменить курс и согласиться на перемирие на востоке Украины. Нет никакой возможности представить заключенное в пятницу соглашение иначе, как победу для Путина и удар по независимой Украине", — пишет издание.

"Американские винтовки и ракеты в руках украинцев не победят российскую армию, — признает издание. — Однако они могут усилить дипломатические рычаги давления Украины и повысить риски для Путина. Кремль лжет относительно присутствия российских войск на украинской земле, чтобы запутать Запад, а также по внутриполитическим причинам. Рост потерь и открытая война с Украиной вряд ли будут долго пользоваться популярностью в России".

Подготовлено по материалам ИноСМИ и ИНОпресса.

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