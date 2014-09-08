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    Израиль надеется, что перемирие положит конец конфликту в Украине

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    Глава МИД Израиля Авигдор Либерман приветствовал перемирие на юго-востоке Украины и выразил надежду на то, что оно в ближайшее время трансформируется в постоянное урегулирование конфликта.
    Израильский флаг
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен — РИА Новости. Глава МИД Израиля Авигдор Либерман приветствовал перемирие на юго-востоке Украины и выразил надежду на то, что оно в ближайшее время трансформируется в постоянное урегулирование конфликта.

    В интервью русскоязычному телеканалу RTVi, он, не раскрывая подробностей, сообщил, что Израиль находится в контакте с Россией и Украиной, стараясь способствовать нормализации отношений между ними.

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    "Можно только поприветствовать временное перемирие, которое, надеюсь, станет в ближайшее время постоянным урегулированием этого конфликта, абсолютно лишнего и для Украины, и для России, и для всех тех, кто хорошо знаком с реальностью на просторах бывшего Советского Союза, Восточной Европы", — сказал Либерман.

    "Мы, действительно, находимся в контакте и с украинцами, и с россиянами. В чем можем — стараемся поспособствовать… Стараемся, даже если нас не просят. Я считаю, во многом это наша обязанность — именно тех людей, которые очень и очень хорошо знакомы и с историей, и с прошлым, и с настоящим этих двух дружественных для нас государств", — добавил министр.

    Перемирие, согласованное киевскими властями с сампровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками", вступило в силу в пятницу вечером. В последующие дни обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня. Договоренности предусматривают также международный мониторинг за режимом прекращения огня, обмен пленными и открытие гуманитарных коридоров.

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