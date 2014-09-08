Захарченко: у "ДНР" будет банк для восстановления памятника на Саур-Могиле

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Непризнанная "Донецкая народная республика" намерена создать собственный банк, заявил в понедельник на брифинге в Донецке премьер "ДНР" Александр Захарченко.

"Мы сделаем банк… Финансы — это кровь государства", — сообщил Захарченко. По его словам, он мечтает, что "зарплаты в "ДНР" будут выше, чем в Германии".

По словам премьера "Донецкой народной республики", первым проектом, который профинансирует новый банк, будет восстановление монумента памяти Великой Отечественной войны на кургане Саур-Могила (в 90 километрах к востоку от Донецка).

Сроки этих проектов пока не определены, добавил Захарченко.

В конце августа ополчение "ДНР" вернуло эту стратегическую высоту под свой контроль. Прибывшие на место бойцы обнаружили, что 36-метровый обелиск полностью разрушен — в результате артиллерийских обстрелов и боев между силовиками и ополченцами.

Ранее сообщалось, что сильно пострадала девятиметровая скульптура солдата с поднятым над головой автоматом. От фигуры осталась буквально одна нога, обломки монумента разбросаны по земле.

Курган Саур-Могила — самая высокая точка Донбасса (277 метров). Во время Великой Отечественной курган стала объектом кровопролитных боев между советской и нацистской армиями. Потери обеих сторон исчислялись десятками тысяч. После войны на вершине кургана был построен монумент, который открыли в 1967 году, причем деньги на него собирали комсомольцы соседних городов за счет работы в выходные.