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    МИД РФ обвинил Киев в нарушении международных соглашений по безопасности

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    Поможет ли Донбассу новое перемирие? (464)

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    Согласно заявлению МИД Рф, "Киев до сих пор так и не выполнил обязательств по Венскому документу применительно к военной деятельности своих сил в Донбассе".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
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    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Госдеп США в своем докладе критикует РФ за нарушения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, при этом о невыполнении его условий Киевом в докладе ничего не сказано, заявил МИД РФ.

    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
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    Общеевропейская архитектура безопасности включает, в частности, Венский документ 2011 года. Он предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.

    "Претензии США по ВД-2011 сводятся к констатации неких имеющих место с 2014 года озабоченностей США в связи с "выполнением Россией ВД-2011, в том числе в отношении Украины". Бездоказательно обвиняя Россию в "вооружении, обучении сепаратистов на Восточной Украине и ведении совместно с ними боевых действий", США и другие страны НАТО серьёзно дискредитировали роль ВД-2011 как инструмента объективного контроля военной деятельности государств-участников ОБСЕ. В связи с этим вновь доводим до американских коллег, что Российская Федерация не является стороной внутреннего конфликта на Украине", — говорится в опубликованной на сайте МИД оценке доклада госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

    "Кстати, сам Киев до сих пор так и не выполнил обязательств по Венскому документу применительно к военной деятельности своих сил в Донбассе. Однако в докладе Госдепартамента об этом ничего не сказано", — отмечается в сообщении.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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