В здании МИД РФ в центре Москвы проводится эвакуация из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Эвакуация сотрудников из здания МИД РФ в центре Москвы проводится после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах столицы.

"После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД РФ по адресу: Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1, проводится эвакуация сотрудников", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время количество эвакуированных пока неизвестно.

Как передает корреспондент РИА Новости, около здания находятся несколько автомобилей МЧС, полиции. Вход в здание оцеплен.

Источник в российском МИД подтвердил информацию о поступлении сообщения об угрозе.

"Судя по всему, поступило сообщение о минировании первого корпуса", — сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Соответствующие службы быстро прибыли на место", — добавил он.

"Сотрудников МИД, находившихся в это время на работе, попросили по соображениям безопасности покинуть здание", — собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что порядка 650 человек эвакуировали в четверг днем из торгового центра "Измайловский" на востоке Москвы после возгорания в кафе.