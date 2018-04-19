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    Россия

    В здании МИД РФ в центре Москвы проводится эвакуация из-за угрозы взрыва

    (обновлено: )20202
    Около здания МИД РФ в центре Москвы находятся несколько автомобилей МЧС, полиции. Вход в здание оцеплен. Источник в российском МИД подтвердил информацию о поступлении сообщения об угрозе.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Эвакуация сотрудников из здания МИД РФ в центре Москвы проводится после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах столицы.

    "После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД РФ по адресу: Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1, проводится эвакуация сотрудников", — сказал собеседник агентства.

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    По его словам, в настоящее время количество эвакуированных пока неизвестно.

    Как передает корреспондент РИА Новости, около здания находятся несколько автомобилей МЧС, полиции. Вход в здание оцеплен.

    Источник в российском МИД подтвердил информацию о поступлении сообщения об угрозе.

    "Судя по всему, поступило сообщение о минировании первого корпуса", — сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

    "Соответствующие службы быстро прибыли на место", — добавил он.

    "Сотрудников МИД, находившихся в это время на работе, попросили по соображениям безопасности покинуть здание", — собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что порядка 650 человек эвакуировали в четверг днем из торгового центра "Измайловский" на востоке Москвы после возгорания в кафе.

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