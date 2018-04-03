Дело Скрипаля. Британия уточнила, как сделала вывод о виновности РФ

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина, Мария Табак. Заключение о виновности РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля сделано на основании сведений о том, что Россия якобы ищет способы использования химвеществ для убийств и считает бывших сотрудников разведслужб потенциальными мишенями, говорится в переданном в РИА Новости МИД Великобритании заявлении представителя правительства страны.

Ранее глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

"Мы ясно с самого начала дали понять, что наши эксперты мирового уровня в лаборатории в Портон-Даун идентифицировали использованное в Солсбери вещество как "Новичок", нервно-паралитическое вещество, используемое в военных целях", — говорится в заявлении.

"Это только часть имеющихся у нас разведданных. Как говорила премьер-министр в ряде заявлений в палате общин после 12 марта, среди этих данных – наше знание о том, что в течение последнего десятилетия Россия исследовала пути разработки химвеществ, возможно, для убийств, и в рамках этой программы произвела и хранила небольшое количество "Новичков", данные о прежних убийствах, совершенных Россией, и наше заключение — Россия видит в некоторых бывших сотрудниках разведки мишени", — отмечается в документе.

"Наше заключение таково, что Россия в ответе за этот беззастенчивый и бездумный акт, и, в чем международное сообщество с нами согласно, другого правдоподобного объяснения нет", — отметил представитель правительства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.