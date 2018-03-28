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    В РФ арестовали управляющую сгоревшего ТЦ, где погибли 64 человека

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (84)

    (обновлено: )282
    Суд избрал меру пресечения для Надежды Судденок в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая.
    Заседание суда по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Заводский районный суд Кемерово в среду, 28 марта, арестовал первую фигурантку дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" — управляющую торгового центра Надежду Судденок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Траур в РФ. В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре

    "Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая", — огласил решение судья.

    Обвиняемая заявила о намерении обжаловать это решение.

    На очереди решения по еще четырем фигурантам.

    Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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