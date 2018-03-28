В РФ арестовали управляющую сгоревшего ТЦ, где погибли 64 человека

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Заводский районный суд Кемерово в среду, 28 марта, арестовал первую фигурантку дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" — управляющую торгового центра Надежду Судденок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая", — огласил решение судья.

Обвиняемая заявила о намерении обжаловать это решение.

На очереди решения по еще четырем фигурантам.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.