После трагедии в России в киевском "Дрим тауне" провели учебный пожар

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В среду, 28 марта, в ТРЦ "Дрим таун" в Киеве провели учебный пожар после трагедии в торговом центре Кемерово, которая унесла жизни 64 человек, сообщил в Facebook совладелец ТРЦ Гарик Корогодский.

"Все системы сработали нормально. Сначала включилось оповещение, лифты опустились на первый этаж, эскалаторы остановились, противопожарные шторы опустились, электромагнитные замки открылись, сработало дымоудаление. Потом, при нагревании до 67-68 градусов, включилась спринклерная система пожаротушения", — написал бизнесмен.

По его словам, при поверке присутствовало много журналистов, которым отдельно показали работу эваковыходов на втором и третьем этажах и кинотеатр.

Он отметил, что целей проверки было две: провести динамические испытания систем (имитация пожара), а также после трагедии в Кемерово немного успокоить общественность.

Дело В ТРЦ "Дрим таун" в Киеве провели учебный пожар

Дело В ТРЦ "Дрим таун" в Киеве провели учебный пожар

"Мы искренне соболезнуем семьям погибших в Кемерово и ждем результатов расследования для детального анализа. Такие трагедии не должны повторяться", — написал Корогодский.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.