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    После трагедии в России в киевском "Дрим тауне" провели учебный пожар

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    Как сообщил совладелец ТРЦ Гарик Корогодский, при учениях все системы сработали нормально: "Сначала включилось оповещение, лифты опустились на первый этаж, эскалаторы остановились, противопожарные шторы опустились".
    В ТРЦ Дрим таун в Киеве провели учебный пожар
    Дело

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В среду, 28 марта, в ТРЦ "Дрим таун" в Киеве провели учебный пожар после трагедии в торговом центре Кемерово, которая унесла жизни 64 человек, сообщил в Facebook совладелец ТРЦ Гарик Корогодский.

    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Траур в РФ. В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре

    "Все системы сработали нормально. Сначала включилось оповещение, лифты опустились на первый этаж, эскалаторы остановились, противопожарные шторы опустились, электромагнитные замки открылись, сработало дымоудаление. Потом, при нагревании до 67-68 градусов, включилась спринклерная система пожаротушения", — написал бизнесмен.

    По его словам, при поверке присутствовало много журналистов, которым отдельно показали работу эваковыходов на втором и третьем этажах и кинотеатр.

    Он отметил, что целей проверки было две: провести динамические испытания систем (имитация пожара), а также после трагедии в Кемерово немного успокоить общественность.

    Дело
    В ТРЦ "Дрим таун" в Киеве провели учебный пожар
    Дело
    В ТРЦ "Дрим таун" в Киеве провели учебный пожар

    "Мы искренне соболезнуем семьям погибших в Кемерово и ждем результатов расследования для детального анализа. Такие трагедии не должны повторяться", — написал Корогодский.

    Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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