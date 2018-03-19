Россия не будет втягиваться в гонку вооружений - Путин

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", — заявил Путин на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента.

Запланированное на 2018-2019 годы сокращение оборонных расходов не приведет к снижению обороноспособности РФ, поскольку основные расходы для создания новейших систем уже позади, сказал Путин.

"Что касается оборонных расходов: у нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем. Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем в предыдущие годы. Надо еще некоторые вещи довести до логического завершения, продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил", — сказал президент РФ.

Он также подчеркнул, что денежных средств, выделенных на эти цели, достаточно. "У нас все есть, мы надежно в этом смысле обеспечены, мы будем ритмично, по плану реализовывать все наши замыслы", — заключил Путин.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.