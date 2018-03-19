"Скучали?". В Лондоне появилась световая проекция с Путиным

RT сообщает, что таким образом авторы перформанса призывают всех уважать выбор народа России.

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Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов участковых комиссий. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Остальные три кандидата — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее 1% голосов избирателей каждый.