В ЦИКе РФ сообщили о порче в Одессе авто российских дипломатов

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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина.

В ЦИК РФ поступают сообщения о порче российского имущества в Одессе, в том числе машин дипломатов, сообщил член Центризбиркома Василий Лихачев.

"Поступают факты порчи российского имущества — были испачканы машины…, принадлежащие нашим дипломатам",- сказал Лихачев.

По его словам, несколько часов назад Нацгвардия в Одессе около участка у генконсульства РФ объявила, что там обнаружена бомба, чем парализовала все движение к диппредставительству.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.