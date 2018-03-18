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    В ЦИКе РФ сообщили о порче в Одессе авто российских дипломатов

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (74)

    (обновлено: )55711
    Как сообщил член Центризбиркома Василий Лихачев, "поступают факты порчи российского имущества - были испачканы машины ..., принадлежащие нашим дипломатам".
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    qha.com.ua

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. 

    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net
    Одесса, Харьков, Львов: в Украине (не) проходят выборы президента РФ
    В ЦИК РФ поступают сообщения о порче российского имущества  в Одессе, в том числе машин дипломатов, сообщил член Центризбиркома Василий Лихачев.

    "Поступают факты порчи российского имущества — были испачканы машины…, принадлежащие нашим дипломатам",- сказал Лихачев.

    По его словам, несколько часов назад Нацгвардия в Одессе около участка у генконсульства РФ объявила, что там обнаружена бомба, чем парализовала все движение к диппредставительству.

    Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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