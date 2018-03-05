Путин назвал одну из главных задач в России на 15 лет

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие транспортной системы и инфраструктуры является одной из основных задач на ближайшие 15 лет.

"Развитие транспортной системы, развитие инфраструктуры — одна из наших главных задач на ближайшие 6-10 и 15 лет. Это, без всяких сомнений, то, над чем вся страна напряженно должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики", — сказал Путин на съезде транспортников России.

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В июне прошлого года президент РФ заявил, что самой главной задачей в следующем президентском цикле будет обеспечение роста доходов граждан, избавление от нищеты и аварийного жилья. Кроме того, по его словам, России нужны серьезные преобразования в качестве управления.