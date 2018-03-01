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    Путин обратится с посланием к парламенту

    (обновлено: )26040
    Владимир Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному Собранию в Манеже. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такую площадку выбрали в связи с большим числом приглашенных.
    Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президента РФ Владимир Путин в четверг в полдень обратится с посланием к Федеральному Собранию.

    Глава государства раз в год докладывает парламенту о положении в России и основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по работе парламента.

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich
    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-репортаж

    По традиции, мероприятие начнется в полдень по московскому времени (11.00 по киевскому времени).

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    В этом году Путин выступит с посланием в Манеже. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такую площадку выбрали в связи с большим числом приглашенных.

    Во время выступления президента на экраны выведут инфографику. "Будут использованы экраны, которые сложно просто технологически, логистически установить в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, учитывая, что это все-таки исторический зал", — пояснил Песков.

    По его словам, оценки работы и перспективы на будущее в выступлении Путина совпадут с его программой на выборах.

    В предыдущем послании Путин поручил правительству разработать план развития страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019-2020 годов.

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