Путин обратится с посланием к парламенту

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президента РФ Владимир Путин в четверг в полдень обратится с посланием к Федеральному Собранию.

Глава государства раз в год докладывает парламенту о положении в России и основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по работе парламента.

По традиции, мероприятие начнется в полдень по московскому времени (11.00 по киевскому времени).

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В этом году Путин выступит с посланием в Манеже. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такую площадку выбрали в связи с большим числом приглашенных.

Во время выступления президента на экраны выведут инфографику. "Будут использованы экраны, которые сложно просто технологически, логистически установить в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, учитывая, что это все-таки исторический зал", — пояснил Песков.

По его словам, оценки работы и перспективы на будущее в выступлении Путина совпадут с его программой на выборах.

В предыдущем послании Путин поручил правительству разработать план развития страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019-2020 годов.