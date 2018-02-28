"Деградация". Путин пояснил, почему Украина не может выполнить "Минск-2"

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Деградация социально-экономического и политического положения в Украине не дает возможности руководству этой страны активно действовать по реализации "минских соглашений", считает президент РФ Владимир Путин.

"Нужно стремиться к тому, чтобы устранить причины, которые лежат сегодня в основе сегодняшнего положения, нужно стремиться разрешать кризисы, из-за которых возникла эта ситуация — и украинский кризис и другие, но прежде всего, украинский, конечно. Но как быстро удастся это сделать, вот в чем вопрос. Я имею в виду и деградацию социально-экономического, и политического положения в самой Украине на сегодняшний день. Это не способствует решению кризиса, а наоборот усугубляет его, и не дает возможности сегодняшнему руководству активно действовать по реализации "минских соглашений", вот в чем проблема", — сказал Путин журналистам по итогам переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

По его словам, не известно, как долго это продлится.

"Можно сколько угодно пенять на Россию, формулировать нашу вину, но совершенно очевидно для объективного наблюдателя, что не нас лежит основная нагрузка за выполнение "минских соглашений"… Мы с удовольствием будет исполнять (соглашения), но если другая сторона не хочет этого делать?"- добавил Путин.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.