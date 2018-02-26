Совфед РФ подготовит заявление по закону о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Совфед в среду намерен рассмотреть заявление в связи с принятием в Украине закона о реинтеграции Донбасса, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании комитета в понедельник.

Документ может быть рассмотрен 28 февраля.

"В предварительном проекте — это центральная часть, что этот закон о реинтеграции (Донбасса) радикальным образом противоречит комплексу минских соглашений и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, которая эти минские соглашения сертифицировала", — сказал Косачев.

По его словам, сенаторы хотели бы в своем заявлении заложить призыв к международным парламентским ассамблеям дать оценку и этого закона о реинтеграции, и закона об образовании, и "недавним совершенно чудовищным событиям вокруг российского центра науки и культуры".

Косачев пояснил, что Совет палаты решит во вторник, выносить ли документ на заседание в среду.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утвержденный закон предполагает силовое решение конфликта на востоке Украины.

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Кроме того, российская Госдума подготовила проект заявления, в котором принятый и утвержденный в Украине закон о реинтеграции Донбасса называется "проникнутым ненавистью".