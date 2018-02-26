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    Совфед РФ подготовит заявление по закону о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше? (440)

    (обновлено: )37750
    Закон о реинтеграции Донбасса "радикальным образом противоречит комплексу минских соглашений и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, которая эти минские соглашения сертифицировала", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Совфед в среду намерен рассмотреть заявление в связи с принятием в Украине закона о реинтеграции Донбасса, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании комитета в понедельник.

    Документ может быть рассмотрен 28 февраля.

    Жительница Ясиноватой. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В предварительном проекте — это центральная часть, что этот закон о реинтеграции (Донбасса) радикальным образом противоречит комплексу минских соглашений и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, которая эти минские соглашения сертифицировала", — сказал Косачев.

    По его словам, сенаторы хотели бы в своем заявлении заложить призыв к международным парламентским ассамблеям дать оценку и этого закона о реинтеграции, и закона об образовании, и "недавним совершенно чудовищным событиям вокруг российского центра науки и культуры".

    Косачев пояснил, что Совет палаты решит во вторник, выносить ли документ на заседание в среду.

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    Напомним, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса.

    Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утвержденный закон предполагает силовое решение конфликта на востоке Украины.

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    Кроме того, российская Госдума подготовила проект заявления, в котором принятый и утвержденный в Украине закон о реинтеграции Донбасса называется "проникнутым ненавистью".

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