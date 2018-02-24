МИД РФ опроверг данные о том, что кокаин из Аргентины везли диппочтой

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения некоторых СМИ, что для транспортировки наркотических веществ из Аргентины якобы нелегально использовалась дипломатическая почта.

"У технического сотрудника (задержанного аргентинской полицией в составе преступной группы — ред.) не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном МИД РФ на его официальной странице в Facebook.

"Информация, распространенная в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты", — подчеркнула Захарова.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что спецслужбы РФ и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина, были задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ. По словам министра, посольство РФ 14 декабря 2016 года уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений посольства нескольких чемоданов с кокаином.

МИД РФ, в свою очередь, сообщил, что информация об обнаружении сумок с подозрительным содержимым по инициативе посла России в Буэнос-Айресе Виктором Коронелли и "по согласованию с центром" была сообщена руководству аргентинских правоохранительных органов.

В ходе совместной спецоперации спецслужбами двух стран кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры, полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, причастных к попытке наркотрафика. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.

Как сообщает аргентинское издание Clarin, наркотики находились в здании школы посольства. СМИ также называет и имена задержанных — это Иван Близнюк, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию для организации образовательных программ сотрудникам силовых служб, и Александр Чикало, работавший вместе с Близнюком.