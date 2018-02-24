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    Россия

    МИД РФ опроверг данные о том, что кокаин из Аргентины везли диппочтой

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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что наркотиками занимался сотрудник технического состава посольства.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения некоторых СМИ, что для транспортировки наркотических веществ из Аргентины якобы нелегально использовалась дипломатическая почта.

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    "У технического сотрудника (задержанного аргентинской полицией в составе преступной группы — ред.) не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном МИД РФ на его официальной странице в Facebook.

    "Информация, распространенная в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты", — подчеркнула Захарова.

    Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что спецслужбы РФ и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина, были задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ. По словам министра, посольство РФ 14 декабря 2016 года уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений посольства нескольких чемоданов с кокаином.

    МИД РФ, в свою очередь, сообщил, что информация об обнаружении сумок с подозрительным содержимым по инициативе посла России в Буэнос-Айресе Виктором Коронелли и "по согласованию с центром" была сообщена руководству аргентинских правоохранительных органов.

    В ходе совместной спецоперации спецслужбами двух стран кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры, полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, причастных к попытке наркотрафика. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.

    Как сообщает аргентинское издание Clarin, наркотики находились в здании школы посольства. СМИ также называет и имена задержанных — это Иван Близнюк, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию для организации образовательных программ сотрудникам силовых служб, и Александр Чикало, работавший вместе с Близнюком.

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