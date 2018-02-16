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    Запад раздражен высокомерными действиями Киева - Лавров

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    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на Западе раздражены совершенно аррогантными действиями киевского руководства, разгулом преступности, коррупцией.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Запад раздражен аррогантными действиями Киева и тем, что "балом на Украине правит не президент, а влияющая на него радикальная "партия войны", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

    "То, что сейчас Запад раздражен совершенно аррогантными действиями киевского руководства, раздражен разгулом преступности, коррупцией, тем, что балом на Украине правит совсем не президент, а влияющая на него радикальная "партия войны", включая откровенных неонацистов, для меня абсолютно ясно. Я это слышу в доверительных беседах от своих западных коллег", — сказал Лавров.

    Выступление Петра Порошенко на Мюнхенской конференции. Видео
    Петр Порошенко/Facebook
    Выступление Порошенко на Мюнхенской конференции. Полная версия

    Он выразил надежду, что "к Западу, который этот сценарий на Украине разыграл, все-таки пришло отрезвление".

    Вместе с тем министр напомнил, что на Западе поддержали антиконституционный переворот и оказались в абсолютно позорной ситуации, когда европейские страны засвидетельствовали договоренность, достигнутую в феврале 2014 года между тогдашним президентом и оппозицией, и не смогли предотвратить слом этой договоренности буквально на утро.

    "Я уверен, что они все это прекрасно понимают. Но, задрав ставки в пользу нынешней украинской власти, видя все ее недостатки, все ее пороки, уже не могут без потери политического лица об этом говорить публично. В принципе, мы говорим о том, что требование выбора — или с Россией, или с Западом – это "средние века". Это не то, о чем мы сейчас упомянули, что в Германии, в других странах Европы, в том числе во Франции, возрождается понимание необходимости возвращения к тому, чтобы строить единое экономическое пространство", — отметил глава МИД РФ.

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    Ранее "на полях" Мюнхенской конференции состоялась встреча глав МИД Украины и РФ Павла Климкина и Сергея Лаврова. Переговоры длились 57 минут.

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