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    У московского бизнес-центра открыли стрельбу, покушались на предпринимателя

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    Как рассказал источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, злоумышленник приехал на машине, а после преступления оставил ее у бизнес-центра и сбежал.
    Возле московского бизнес-центра произошла стрельба
    РИА Новости / Даниил Шеремет

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные выстрелили в предпринимателя у московского бизнес-центра "Святогор" на улице Летниковской не менее трех раз, сообщила старший помощник руководителя столичного СК Юлия Иванова.

    Потерпевшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

    При этом, по данным МВД, стрелявший был один. Он скрылся, его разыскивают сотрудники полиции.

    Как рассказал источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, злоумышленник приехал на машине, а после преступления оставил ее у бизнес-центра и сбежал.

    Сотрудники полиции пытаются идентифицировать преступника при помощи камер видеонаблюдения. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

    Мотивы преступления пока неизвестны. СК рассматривает различные версии преступления. По одной из них, причиной покушения стала предпринимательская деятельность потерпевшего.

    Место происшествия оцепили. Одна из пуль, предположительно, разбила стекло входной двери. У здания стоят несколько автомобилей полиции и Следственного комитета.

    Ранее сообщалось, что правоохранителям удалось предотвратить покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова, а также ряд других заказных убийств в Киеве и Харькове.

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