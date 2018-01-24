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    Общество

    Матиос: задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (190)

    (обновлено: )58920
    По данным главного военного прокурора, участники организованной преступной группы задержаны в Румынии. Среди них - один из бывший руководителей ГП "Укрспирт".
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемого в подготовке покушения на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова задержали в Румынии. Им оказался экс-руководитель государственного предприятия "Укрспирт", сообщил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос. 

    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото
    Седьмое неудачное покушение на Авакова и кузница киллеров

    "Военная прокуратура совместно с департаментом контрразведки СБУ и Нацполиций задержали организованную преступную группу из бывших криминальщиков и бывших участников АТО, которые взрывали людей в Киеве, готовили покушения, в том числе на министра внутренних дел Авакова. Об этом никто не говорил", — заявил Матиос в эфире телеканала ZIK

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    Он добавил, что организатора арестовали, сейчас проходит экстрадиционная проверка и процедура его возврата в Украину.

    "Будет много, чего слышно. Этот подозреваемый — один из бывших руководителей "Укрспирта", – подчеркнул он.

    По словам военного прокурора, украинским правоохранителям пришлось летать за свой счет в Румынию и направлять международно-правовые поручения.

    Кроме того, заявил Матиос, в Украине нарушена государственная монополия "Укрспирта".

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    В сентябре прошлого года правоохранителям удалось предотвратить покушение на Авакова, а также ряд других заказных убийств в Киеве и Харькове. Позднее стало известно, что в ходе обысков у предполагаемых членов группировки, которая готовила эти акции, был изъят арсенал оружия, в том числе гранаты. Правоохранители подозревали в подготовке покушения Андрея Янголенко — командира батальона "Слобожанщина".

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