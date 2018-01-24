Матиос: задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемого в подготовке покушения на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова задержали в Румынии. Им оказался экс-руководитель государственного предприятия "Укрспирт", сообщил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос.

"Военная прокуратура совместно с департаментом контрразведки СБУ и Нацполиций задержали организованную преступную группу из бывших криминальщиков и бывших участников АТО, которые взрывали людей в Киеве, готовили покушения, в том числе на министра внутренних дел Авакова. Об этом никто не говорил", — заявил Матиос в эфире телеканала ZIK.

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Он добавил, что организатора арестовали, сейчас проходит экстрадиционная проверка и процедура его возврата в Украину.

"Будет много, чего слышно. Этот подозреваемый — один из бывших руководителей "Укрспирта", – подчеркнул он.

По словам военного прокурора, украинским правоохранителям пришлось летать за свой счет в Румынию и направлять международно-правовые поручения.

Кроме того, заявил Матиос, в Украине нарушена государственная монополия "Укрспирта".

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В сентябре прошлого года правоохранителям удалось предотвратить покушение на Авакова, а также ряд других заказных убийств в Киеве и Харькове. Позднее стало известно, что в ходе обысков у предполагаемых членов группировки, которая готовила эти акции, был изъят арсенал оружия, в том числе гранаты. Правоохранители подозревали в подготовке покушения Андрея Янголенко — командира батальона "Слобожанщина".