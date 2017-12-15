Матиос об отставке Луценко: Рада не поддержит

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Верховная Рада не поддержит отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины, передает телеканал "112 Украина".

"Знаю точно, что Луценко Верховная Рада не подаст в отставку. Я убежден", – сказал он.

Также он назвал Луценко "прекрасным оратором". "Он очень убедителен, когда говорит", – подчеркнул Матиос.

При этом он отметил, что даже, если Луценко и уйдет в отставку, то Матиос не планирует (и в соответствии с законом не может) занять его место.

"Есть одна существенная разница, – военный прокурор служит по военному контракту и по закону Украины не может быть генеральным прокурором", – пояснил он. По его словам, во время войны его уволить с занимаемой сейчас должности не могут.

"У меня 5-летний контракт, мне еще два года под погонами. Разве что там есть исчерпывающий перечень, связанный со здоровьем. Никогда не позавидую ни одному человеку, который придет на эту должность. Прошу Бога, чтобы меня миновала сия чаша", – сказал он.

Ранее Луценко заявил, что у него существуют противоречия с президентом Петром Порошенко.