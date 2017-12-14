Луценко сообщил, сколько еще средств Януковича конфискуют в 2018

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В следующем году Генеральная прокуратура планирует конфисковать еще 5 миллиардов, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK.

"Средства организованной преступной группировки во главе с Януковичем были заморожены еще в 2014 году. С того времени никто не мог их спецконфисковать. Несколько десятков попыток в парламенте проваливались под разными надуманными предлогами людьми, которые были связаны с окружением Януковича. Из-за этого было принято решение провести спецконфискацию в рамках предоставленных нам законом возможностей. Они достаточно узкие. Но мы смогли пройти в это "ушко для иглы", – считает Луценко.

По словам генпрокурора, на данный момент у него есть официальные ответы от Госказначейства и банков, в которых были средства, что все 1,5 миллиарда долларов, списаны.

"Все средства находятся в распоряжении государства. Все остальное неправда. Более того, в следующем году продолжим спецконфискацию еще нескольких миллиардов средств группировки Януковича. В частности, в Одессе мы спецконфисковали нефтеперерабатывающий завод, который незаконно приобрел Курченко", — напомнил Юрий Луценко.

В то же время, Луценко отметил, что министерства освоили лишь 5 миллиардов из тех 22 миллиардов гривен, которые в июне распределила Рада.

"В первую очередь освоило Министерство обороны и автодор. Если говорить политическими терминами, то освоение такой малой суммы означает саботаж. Тем не менее, в следующем году мы надеемся спецконфисковать не менее 5 миллиардов. Я буду выступать, чтобы правительство взяло на себя обязательства, чтобы эти средства дошли до людей", — отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Одессы в рамках расследования дела бизнесмена Сергея Курченко конфисковал нефтепродуктов на сумму более 800 млн гривен.