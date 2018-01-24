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    В России две пенсионерки забили 78-летнюю подругу чайником

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    В полиции рассказали, что обвиняемые под предлогом оказания помощи по хозяйству проникли в домовладение потерпевшей, где нанесли ей множественные удары чайником, а затем, используя подушку, совершили ее удушение.
    Автомобиль российской полиции. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв – РИА Новости Украина. Суд в Таганроге рассмотрит дело двух пенсионерок, обвиняемых в убийстве 78-летней женщины, которую, по версии следствия, они забили чайником и задушили подушкой, сообщило СУСК России по Ростовской области.

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    По данным ведомства, тело женщины было обнаружено в одном из частных домов Таганрога 9 марта 2017 года. По подозрению в убийстве были задержаны две местные жительницы 64 лет и 71 года.

    "В ходе следствия установлено, что обвиняемые, обладая информацией о том, что погибшая проживает одна, и полагая, что у нее имеются денежные средства, под предлогом оказания помощи по хозяйству проникли в домовладение потерпевшей, где нанесли ей множественные удары чайником, а затем, используя подушку, совершили ее удушение", — говорится в сообщении.

    После этого обвиняемые похитили около 3 тысяч рублей, другие вещи, принадлежащие потерпевшей, и скрылись, считает СК. По ходатайству следователя они были заключены под стражу.

    "В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавляет СУСК.

    Ранее сообщалось, что в Рахове Закарпатской области в частном доме обнаружены тела мужчины и женщины, которых, как подозревают правоохранители, убил собственный сын.

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