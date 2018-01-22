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    Зверское убийство юной девушки в Закарпатье. Убийца найден

    (обновлено: )32601
    Накануне погибшая познакомилась в интернете с 32-летним мужчиной. Вечером он дождался, пока девушка выйдет из дискотеки, и предложил прогуляться к реке.
    На месте убийства девушки
    Фото пресс-службы Нацполиции в Закарпатской области

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 21-летней девушки в поселке Дубовое Тячевского района Закарпатской области. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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    Тело девушки было обнаружено 15 января в районе речки Тересва в пределах поселка. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало насильственное утопление. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 15 УК Украины (умышленное убийство).

    Как установили полицейские, накануне погибшая познакомилась в интернете с 32-летним мужчиной из села Калины Тячевского района. Вечером 14 января мужчина пришел в Дубовое, дождался, пока девушка выйдет из дискотеки, и предложил прогуляться к реке.

    Затем, как говорит сам подозреваемый, он рассказал потерпевшей, что живет с женщиной, но готов расстаться с ней для начала новых отношений. Девушка ему отказала. Между ними завязался конфликт, во время которой мужчина и утопил девушку.

    32-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

    Напомним, в Луганской области жестоко убили младенца.

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