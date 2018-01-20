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    Канадская полиция поймала убийцу благодаря "селфи"

    (обновлено: )47720
    Полицейские обратили внимание на селфи, которое девушка выложила уже после убийства. На ней был ремень, которым задушили ее подругу.
    Бритни Гаргол (справа) и Шайенн Энтони за несколько часов до убийства
    Соцсеть

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Канаде полиция раскрыла преступление благодаря селфи, которое убийца выложила в соцсеть, сообщает CBC.

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    AP Photo/Darko Vojinovic
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    По данным СМИ, полиция города Саскатун два года расследовала убийство 18-летней Бритни Гаргол, тело которой нашли рядом с городской свалкой.

    Ее подруга Шайенн Роуз Энтони рассказала, что в день убийства они выпивали в одном из баров, после чего Гаргол покинула заведение с незнакомым мужчиной.

    Позже полицейские обратили внимание на селфи, которое Энтони выложила уже после убийства. На девушке был ремень, которым задушили Гаргол.

    Также правоохранительни заметили некоторые несоответствия в показаниях подозреваемой. Один из ее знакомых позднее рассказал полицейским, что девушка сама призналась ему в убийстве в ночь, когда было совершено преступление.

    Отмечается, что преступницу приговорили к семи годам лишения свободы.

    Напомним, в английском городе Витеншейва мужчина смог сфотографировать своего убийцу перед смертью.

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