Канадская полиция поймала убийцу благодаря "селфи"

Соцсеть

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Канаде полиция раскрыла преступление благодаря селфи, которое убийца выложила в соцсеть, сообщает CBC.

По данным СМИ, полиция города Саскатун два года расследовала убийство 18-летней Бритни Гаргол, тело которой нашли рядом с городской свалкой.

Ее подруга Шайенн Роуз Энтони рассказала, что в день убийства они выпивали в одном из баров, после чего Гаргол покинула заведение с незнакомым мужчиной.

Позже полицейские обратили внимание на селфи, которое Энтони выложила уже после убийства. На девушке был ремень, которым задушили Гаргол.

Также правоохранительни заметили некоторые несоответствия в показаниях подозреваемой. Один из ее знакомых позднее рассказал полицейским, что девушка сама призналась ему в убийстве в ночь, когда было совершено преступление.

Отмечается, что преступницу приговорили к семи годам лишения свободы.

Напомним, в английском городе Витеншейва мужчина смог сфотографировать своего убийцу перед смертью.