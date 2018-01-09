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    В Таиланде погиб российский турист

    (обновлено: )14301
    По данным СМИ, 22-летний Александр Захаров ехал с гражданкой Таиланда на мотоцикле, они сбили 20-летнего мужчину из Южной Кореи. Все трое погибли.
    Таиланд. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Три человека, среди которых турист из России, погибли в результате аварии в Таиланде на туристическом курорте, сообщает издание Nation со ссылкой на представителя полиции города Паттайя.

    По данным издания, турист из России, 22-летний Александр Захаров и гражданка Таиланда ехали на мотоцикле и сбили 20-летнего мужчину из Южной Кореи. Все трое погибли.

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    По словам свидетелей, россиянин вел мотоцикл на большой скорости, женщина сидела сзади него.

    Ранее сообщалось, что российская туристка погибла в бельгийском городе Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь.

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