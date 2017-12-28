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    Автобус с туристами попал в ДТП в Исландии: есть жертва

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    После столкновения с легковым автомобилем, в котором путешествовали туристы из Литвы, автобус вылетел с главной туристической дороги примерно в 250 км к востоку от столицы Рейкьявика.
    Полиция Исландии
    icelandreview.com/Páll Stefánsson

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля в Исландии погиб один китайский турист, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

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    "После столкновения с легковым автомобилем, в котором путешествовали туристы из Литвы, автобус вылетел с главной туристической дороги примерно в 250 км к востоку от столицы Рейкьявика. Пассажиры легкового автомобиля остались невредимыми", — говорится в материале.

    В момент столкновения в автобусе находилось 50 китайских туристов, из которых один погиб на месте, еще 12 были доставлены вертолетом в ближайшую больницу.

    Напомним, в ночь на среду, 27 декабря, полицейский автомобиль Hyundai Tucson сбил девушку, перебегавшую проспект Лобановского в Киеве в неположенном месте.

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