Автобус с туристами попал в ДТП в Исландии: есть жертва

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля в Исландии погиб один китайский турист, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

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"После столкновения с легковым автомобилем, в котором путешествовали туристы из Литвы, автобус вылетел с главной туристической дороги примерно в 250 км к востоку от столицы Рейкьявика. Пассажиры легкового автомобиля остались невредимыми", — говорится в материале.

В момент столкновения в автобусе находилось 50 китайских туристов, из которых один погиб на месте, еще 12 были доставлены вертолетом в ближайшую больницу.

Напомним, в ночь на среду, 27 декабря, полицейский автомобиль Hyundai Tucson сбил девушку, перебегавшую проспект Лобановского в Киеве в неположенном месте.