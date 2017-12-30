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    Россия

    В РФ мужчина въехал в толпу людей: погибла молодая девушка

    (обновлено: )90
    В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков скончалась 26-летняя местная жительница.
    Скорая помощь в РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Пьяный водитель автомобиля Ford Focus въехал в группу выходивших из кафе людей в городе Котово Волгоградской области, говорится в сообщении регионального управления МВД.

    "Ночью 30 декабря около 02-00 часов 34-летний водитель Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части ул. Чапаева, совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе", — говорится в сообщении.

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    В ведомстве добавляют, что в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков скончалась 26-летняя местная жительница.

    СМИ выложили новое видео наезда автобуса на остановку в Москве. Видео
    РЕН ТВ
    СМИ выложили новое видео наезда автобуса на остановку в Москве

    В настоящее время сотрудники ДПС задержали нарушителя.

    Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мера пресечения водителю пока не избрана. Как уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области, следователи будут ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

    В понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. В пятницу, 29 декабря, водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская", пострадали три человека.

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