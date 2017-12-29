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    СМИ выложили новое видео наезда автобуса на остановку в Москве

    (обновлено: )49
    Телеканал РЕН ТВ разместил новое видео наезда автобуса на остановку возле станции метро "Сходненская" в Москве. На кадрах, заснятых видеорегистратором автомобиля, видно, как автобус поворачивает к остановке, но не останавливается и врезается в нее.
    РЕН ТВ

    Утром в пятницу возле станции метро "Сходненская" на северо-западе российской столицы маршрутный автобус врезался в остановку. По данным следствия, водитель транспортного средства хотел уйти от столкновения с легковым автомобилем и не справился с управлением.

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    В результате аварии пострадали двое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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