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    Россия

    Несмотря на недружественность. РФ готова работать с США

    (обновлено: )5420
    По словам посла РФ, Россия готова выстраивать отношения с США, "даже имея такую, я бы сказал, недружественную концепцию, коей является новая, обновленная концепция национальной безопасности".
    Анатолий Антонов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном, несмотря на недружественную стратегию национальной безопасности США.

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    "Эта концепция вызывает сожаление в контексте российско-американских отношений. Мы видим многие ущербные моменты в этой концепции, но мы готовы работать и выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки, даже имея такую, я бы сказал, недружественную концепцию, коей является новая, обновленная концепция национальной безопасности", — заявил Антонов в интервью телеканалу RTVI.

    Как сообщалось ранее, новый пакет антироссийских санкций, который будет принят США в феврале 2018 года, будет включать закрытый список россиян, контакт с которыми нежелателен для американских партнеров в Европе.

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