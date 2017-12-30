Несмотря на недружественность. РФ готова работать с США

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном, несмотря на недружественную стратегию национальной безопасности США.

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"Эта концепция вызывает сожаление в контексте российско-американских отношений. Мы видим многие ущербные моменты в этой концепции, но мы готовы работать и выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки, даже имея такую, я бы сказал, недружественную концепцию, коей является новая, обновленная концепция национальной безопасности", — заявил Антонов в интервью телеканалу RTVI.

Как сообщалось ранее, новый пакет антироссийских санкций, который будет принят США в феврале 2018 года, будет включать закрытый список россиян, контакт с которыми нежелателен для американских партнеров в Европе.