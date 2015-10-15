РФ не будет участвовать в собрании владельцев облигаций Украины 29 октября

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Россия не планирует участвовать в предложенном Украиной собрании владельцев облигаций этой страны 29 октября, заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак.

"Наша позиция хорошо известна. Ее в очередной раз имею возможность донести и для Международного валютного фонда и для руководства этой структуры и для коллег из министерства финансов Украины о том, что участие России в операции обмена означало бы признание наших требований как требований частного кредитора. Но это выглядит очень странно и несерьезно", — заявил Сторчак в эфире телеканала "Россия 24".

Минфин Украины в августе сообщил о достижении договоренности о реструктуризации внешнего коммерческого государственного и гарантированного государством долга по ценным бумагам на общую сумму около 18 миллиардов долларов на следующих условиях: немедленное списание 20% основного долга и перенос погашения оставшейся суммы с 2015-2023 годов на 2019-2027 годы. Кабмин Украины 22 сентября издал распоряжение о начале процедуры реструктуризации части госдолга, включив в ее периметр и выкупленные Россией евробонды на 3 миллиарда долларов.

По итогам собраний владельцев облигаций, которые прошли 14 октября, Киев сообщил о получении окончательного согласия на реструктуризацию от держателей 13 выпусков бондов на общую сумму около 15 миллиардов долларов (они суммарно спишут 3 миллиарда долларов и перенесут с ближайших четырех лет на более поздние сроки погашение Украиной еще 8,5 миллиарда долларов долга).

Для России, которая не приняла участие в собрании по выпуску евробондов Украины на 3 миллиарда долларов, единственным держателем которых она является, Киев назначил на 29 октября повторное собрание. Однако российская сторона уже заявила о том, что не намерена участвовать в данном собрании, по-прежнему считает недопустимой реструктуризацию этого долга перед РФ как официальным кредитором, а невыплата Украиной в срок, в декабре, 3 миллиардов долларов в пользу России будет означать ее дефолт.