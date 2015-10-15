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    Украина готова судиться с РФ, если она не примет условия реструктуризации

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    Как отмечается, три миллиарда долларов, которые Россия должна реструктуризировать и также частично списать, остались нерешенными.
    Российский флаг. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Украина предлагает России до 29 октября принять условия по реструктуризации и списанию долга на 3 миллиарда долларов, в противном случае готов к судебным тяжбам, заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

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    "Три миллиарда долларов, которые Россия должна реструктуризировать и также частично списать, остались нерешенными. 29 октября мы предлагаем РФ еще раз принять для себя решение — хотят они получать те условия, которые мы предложили всем кредиторам, или они считают, что они уникальные. Если они считают, что они уникальные, мы готовы к судебному рассмотрению дела с РФ. Если они считают, что они нормальные, то мы им предлагаем 29 октября принять те самые условия, которые приняли все украинские кредиторы", — заявил Яценюк на брифинге в четверг.

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    Украинское фото
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    Правительственная делегация с 12 августа в Сан-Франциско проводила финальный раунд переговоров с комитетом международных кредиторов, который объединяет пять крупнейших держателей ее облигаций на сумму в 10 миллиардов долларов во главе с Franklin Templeton. В результате была достигнута договоренность о списании 3,6 миллиарда долларов долга.

    Комментируя договоренности, премьер-министр Арсений Яценюк 27 августа заявил, что "ожидаемый нашими врагами дефолт не состоится". В свою очередь глава Минфина Украины Наталия Яресько добавила, что в целом уровень коммерческого долга страны уменьшится с около 19,3 миллиарда долларов до 15,5 миллиарда долларов, сроки погашения той части, которая не списана, будут перенесены на 2019-2027 годы. По ее словам, это соглашение укрепляет финансовую стабильность Украины и является важным шагом на пути к экономическому росту.

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